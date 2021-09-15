Политика ЮНЕСКО рассказала о варварстве России в Крыму

2021-09-15 17:40

Россия в оккупированном Крыму подвергает объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и другие культурные памятники варварскому обращению и разграблению.

Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Автономной Республике Крым для 212-й сессии Исполнительного совета организации.

Отмечается, что данная информация представлена национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО и постоянным представительством Украины при ЮНЕСКО по просьбе генерального директора ЮНЕСКО. В ней дается общий обзор ситуации в областях компетенции ЮНЕСКО в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина), временно оккупированных Российской Федерацией, а также представлена соответствующая обновленная информация за период с января 2020 года по конец июля 2021 года.

«За семь лет оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Систематические политические преследования, физическое и психологическое давление, уничтожение независимых СМИ, дискриминация по религиозному признаку, нарушение прав собственности и языковых прав вынудили более чем 45000 крымских татар и украинцев покинуть оккупированный полуостров», - говорится в докладе.

В ЮНЕСКО отмечают, что российская оккупация Крыма изменила восприятие историко-культурного наследия Украины как государством, так и обществом.

“Россия присвоила украинские культурные ценности на полуострове, включая 4095 памятников национального и местного значения, находящихся под охраной государства… Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма», - говорится в докладе.

Отмечается, что РФ незаконно вывозит артефакты из оккупированного Крыма, которые затем экспонирует в России со "своими собственными кураторскими нарративами", проводит несанкционированные археологические раскопки, стирает следы культурного присутствия крымских татар на полуострове, а их религию превращает в оружие против них самих.

Также в организации обратили внимание, что в нарушение требований Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, на объектах культурного наследия ведутся незаконные «археологические раскопки». В частности, в июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались «раскопки», которые могут поставить под угрозу статус поселения Херсонес Таврический, внесенного в 2013 г. под названием «Древний город Херсонес Таврический и его хора» в Список всемир-ного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, для строительства трассы «Таврида», которая ведет к недавно построенному Керченскому мосту, соединяющему полуостров с Россией, были уничтожены мусульманские захоронения.

В городе Бахчисарае на временно оккупированной территории Крымского полуострова незаконно созданные органы захватили 32 объекта недвижимости национального памятника «Ханский дворец», которые входят в состав Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника.

Также в ЮНЕСКО указывают, что оккупационные власти отказывали украинцам и крымским татарам в праве на получение образованияна родном языке.