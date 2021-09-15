Политика Кулеба назвал три приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи ООН

2021-09-15 21:20

Во вторник, 14 сентября Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе разговора глава МИД назвал три приоритета Украины на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН:

противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

«Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

При этом министр добавил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку со стороны ООН, поскольку достижение конечной цели Крымской платформы восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права.

В конце разговора Кулеба пожелал Абдулле Шахиду успеха в достижении его целей во главе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнул готовность к эффективному сотрудничеству.

«Мы готовы вместе с действующим председательством Генассамблеи приложить совместные усилия для решения вооруженных конфликтов, восстановление глобальной экономики после пандемии COVID -19, борьбы с изменениями климата», - резюмировал министр.