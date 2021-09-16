Мир видео Южные регионы Франции накрыл масштабный потоп - за 2 часа выпала месячная норма осадков

2021-09-16 14:25

После сильных ливней юг Франции накрыл масштабный потоп. Вода поднялась более чем на метр и заблокировала движение по крупным дорогам и магистралям, сообщает Associated Press.

О жертвах наводнения не сообщается. Известно, что в одного человека попала молния, но он выжил. Также сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Сильное наводнение заблокировало движение по основным дорогам региона. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео последствий потопа.

В некоторых департаментах вода поднялась выше чем на метр. Затопленными оказались первые этажи зданий и транспорт.

Возле французского города Ним из-за сильного дождя уровень воды в реке Рона поднялся на 1,5 метра.

Причиной потопа стали сильные грозы. Накануне французская метеорологическая служба объявила о красном и оранжевом уровнях опасности. По данным СМИ, всего за два часа в регионе выпала месячная норма осадков.