Мир видео Южные регионы Франции накрыл масштабный потоп - за 2 часа выпала месячная норма осадков

2021-09-16 14:25

После сильных ливней юг Франции накрыл масштабный потоп. Вода поднялась более чем на метр и заблокировала движение по крупным дорогам и магистралям, сообщает Associated Press.

О жертвах наводнения не сообщается. Известно, что в одного человека попала молния, но он выжил. Также сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Сильное наводнение заблокировало движение по основным дорогам региона. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео последствий потопа.

В некоторых департаментах вода поднялась выше чем на метр. Затопленными оказались первые этажи зданий и транспорт.

Возле французского города Ним из-за сильного дождя уровень воды в реке Рона поднялся на 1,5 метра.

Причиной потопа стали сильные грозы. Накануне французская метеорологическая служба объявила о красном и оранжевом уровнях опасности. По данным СМИ, всего за два часа в регионе выпала месячная норма осадков.

subscriber subscriber

Еще по теме

Матч надежды. Украина дома сыграет с Францией в отборе на ЧМ-2022

2021-09-04 11:00

фото + видео Наводнение в Турции: паводки нанесли мощный удар по северу страны, разрушены мосты, дороги, дома

2021-08-12 15:21

видео Потоп в Крыму: участок дороги Симферополь-Ялта ушел под воду

2021-08-12 13:02

Данилов напомнил, как Франция и Германия "слили" Украину Путину

2021-08-07 14:30

Еще новости в разделе "Мир"

видео Южные регионы Франции накрыл масштабный потоп - за 2 часа выпала месячная норма осадков

2021-09-16 14:25

Запуск газопровода Северный поток-2 может затянуться до 2022 года, все зависит от...

2021-09-16 09:40

В тихом омуте черти водятся - кто самые жестокие знаки Зодиака

2021-09-15 22:00

В Беларуси супружескую пару арестовали в пятый раз подряд за переписку в Соцсетях

2021-09-15 08:38
Все статьи раздела "Мир"

Мир

видео Южные регионы Франции накрыл масштабный потоп - за 2 часа выпала месячная норма осадков 2021-09-16 14:25
Запуск газопровода Северный поток-2 может затянуться до 2022 года, все зависит от... 2021-09-16 09:40
В тихом омуте черти водятся - кто самые жестокие знаки Зодиака 2021-09-15 22:00
В Беларуси супружескую пару арестовали в пятый раз подряд за переписку в Соцсетях 2021-09-15 08:38