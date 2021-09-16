Мир видео Байден забыл имя премьера Австралии

2021-09-16 17:20

 

Глава Белого дома оконфузился на мероприятии с участием США, Британии и Австралии, забыв имя австралийского лидера.

Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Американский лидер проявил "находчивость", назвав его "парнем с противоположной стороны", "приятелем" и "господином премьер-министром". Об этом сообщает The Guardian.

Конфуз произошел во время официального объявления о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности и обороны AUKUS.

В ходе видеоконференции лидеры трех стран объявили, что трехсторонняя сделка будет включать помощь Австралии в строительстве атомных подводных лодок.

В мероприятии также принимал участие британский премьер Борис Джонсон.

Напомним, Джо Байден во время объявления в Белом доме о назначении на должности двух женщин-генералов забыл имя министра обороны.

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