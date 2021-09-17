Политика Европарламент настаивает диалоге с Талибаном и на возобновлении эвакуации из Афганистана

2021-09-17 16:31

Европейский парламент призвал возобновить координированную эвакуацию людей из Афганистана. Для этого "должны быть задействованы все рычаги", указывается в резолюции, принятой евродепутатами в Страсбурге.

По их мнению, центральную роль в создании безопасных коридоров для нуждающихся, а также открытии аэропорта Кабула и пограничных переходов призвано сыграть Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Евросоюз в свою очередь должен оказывать большую поддержку женщинам и людям, которые оказались в особо уязвимом положении и хотят бежать из Афганистана. От радикального исламистского движения "Талибан", которое правит в стране, Европарламент ждет разрешения на выезд для всех желающих.

"Для обеспечения гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам и безопасного сопровождения иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", необходимы контакты с талибами по материально-техническим и организационным вопросам, отмечается в резолюции. В то же время депутаты подчеркнули, что Европарламент не признает нынешнее правительство Афганистана.

Еврокомиссию и ЕС призвали сформировать гуманную политику предоставления убежища

Поддержка Брюсселем соседних с Афганистаном стран для приема бежавших афганцев "не является альтернативой самостоятельной европейской миграционной политикой".

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию и страны Евросоюза "приложить усилия для формирования гуманной политики предоставления убежища". Кроме того, учитывая ситуацию в Афганистане, стоит пересмотреть ранее отклоненные прошения афганцев об убежище. "Ни при каких обстоятельствах" не должна проводиться высылка беженцев в захваченную талибами страну.