Политика В Украине появится реестр олигархов: как это будет работать

2021-09-18 11:30

 

В Совете национальной безопасности и обороны представили систему мониторинга деятельности олигархов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, на заседании заслушали отчет аппарата СНБО о создании системы мониторинга за ситуацией, связанной с принятием депутатами закона об олигархах.

”В аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационная аналитическая система третьего класса высочайшего уровня сложности, которая делает мониторинг тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга”, — заявил Данилов.

Он добавил, что эта система может работать с открытыми документами, с документами для служебного пользования и с секретными.

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2021-09-18 11:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

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Зеленский снова летит в США: названа дата и причина 2021-09-18 13:00
Новые санкции, расходы на оборону и реестр олигархов: итоги заседания СНБО 2021-09-18 12:00
В Украине появится реестр олигархов: как это будет работать 2021-09-18 11:30