Политика Зеленский снова летит в США: названа дата и причина

2021-09-18 13:00

 

20 сентября Владимир Зеленский отправится в Нью-Йорк, где примет участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, у него будет ряд двусторонних встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге после заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", – сказал спикер.

Никифоров отметил, что у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств, представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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