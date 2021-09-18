Политика Зеленский снова летит в США: названа дата и причина

2021-09-18 13:00

20 сентября Владимир Зеленский отправится в Нью-Йорк, где примет участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, у него будет ряд двусторонних встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге после заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", – сказал спикер.

Никифоров отметил, что у Зеленского запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств, представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.