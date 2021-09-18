Политика Европарламент заподозрил Газпром в махинациях

2021-09-18 13:30

 

Депутаты Европарламента заподозрили российскую транснациональную энергетическую компанию "Газпром" в махинациях, которые могли привести к недавнему росту цен на газ в Европе – парламентарии инициировали расследование.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 43 европейских парламентария направили соответствующее письмо в Европейскую комиссию - они заподозрили "Газпром" в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза.

"В июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы возросли до беспрецедентных уровней. Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", – отмечается в письме.

К примеру, рост цен мог быть спровоцировать отказом "Газпрома" ответить на призывы европейских потребителей гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона.

Кроме того, в письме упоминается отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей через Украину, а также отказ от долгосрочного бронирования газопровода "Ямал-Европа".

Вдобавок к этому депутаты подозревают "Газпром" в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале, которая была следствием, а могла и не быть следствием пожара на Заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое.

 

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