Политика Арестович придумал новое название для страны вместо Русь-Украина

2021-09-19 15:00

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ранее предложил переименовать страну в Украину-Русь, а теперь предложил другой вариант.

Об этом он рассказал в интервью Politeka.

На этот раз чиновник решил, что более подходящим может стать название "Соединенные земли Украины". По его мнению, такой подход может быть близок украинскому народу. Заявил он это в ответ на критику пользователей соцсетей, которые предложили тогда "назвать Украину Америкой".

"Там широкий на самом деле простор. Мы ж как Австрия. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями – у нас тоже надо землями мерить. У нас есть обособленные районы географически, со своей микрокультурой, со своим маленьким субэтносом, со своими обычаями, со своей историей, и землями их называть было бы в самый раз, например. Плюс – это слово (земли) близкое каждому украинцу", – сказал советник главы ОПУ.