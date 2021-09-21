Политика 21 сентября состоится встреча президентов Польши, Украины и Молдовы

2021-09-21 09:02

Лидеры Польши, Украины и Молдовы, а также премьер Грузии встретятся в рамках пребывания на Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает канцелярия Дуды.

Информация о совместной встречи появилась в графике Дуды на ГА ООН. Так, общая встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часов в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке.

Известно, что Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью. Также будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН с представителями бизнеса, инвесторами и с украинской общиной в США.

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