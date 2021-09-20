Политика США не признают выборы в Госдуму РФ на территории Украины, - Госдеп

2021-09-20 20:40

 

Соединенные Штаты Америки отказываются признавать выборы в Государственную Думу Российской Федерации, проходивших с 17 по 19 сентября на временно оккупированных территориях Украины. По мнению Штатов, правительство РФ не дало возможности своему народу реализовать свой выбор ограничив его политические права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - пишет пресс-служба.

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