Политика США не признают выборы в Госдуму РФ на территории Украины, - Госдеп

2021-09-20 20:40

Соединенные Штаты Америки отказываются признавать выборы в Государственную Думу Российской Федерации, проходивших с 17 по 19 сентября на временно оккупированных территориях Украины. По мнению Штатов, правительство РФ не дало возможности своему народу реализовать свой выбор ограничив его политические права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Эти действия противоречат обязательствам России, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также ее обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами", - пишет пресс-служба.