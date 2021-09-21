Байден объявил об окончании эры войн

2021-09-21 19:20

Американский президент выступил на Генассамблее ООН, обозначив будущие вызовы для США и мира.

Президент США Джо Байден объявил об окончании эры "безжалостных войн". Выступая на Генассамблее ООН во вторник, 21 сентября, он заявил о начале эры "безжалостной дипломатии" после выхода американского контингента из Афганистана.

"Это - срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности", - отметил Байден.

"Закончились 20 лет конфликта в Афганистане. И когда мы закрываем этот период войны, мы открываем эпоху неустанной дипломатии, когда мы будем использовать силу нашей помощи в целях развития и обновления демократии", - сказал Байден.

По его словам, США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: "армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем".

Он отметил, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы. "Бомбы и пули не спасут на от COVID-19 и от его будущих штаммов", - заявил американский президент.

Байден считает, что человечество достигло поворотного момента в своей истории и ему предстоит решить ряд ключевых проблем.

"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее", - сказал он.

В частности, он назвал среди проблем завершение пандемии, решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

"Нам нужно работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было", - сказал президент США.

Он добавил, что США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на "жесткие блоки". США полностью готовы вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, ждут того же от Тегерана.

США добиваются "полной денуклеаризации" Корейского полуострова, "конкретного прогресса" и "осязаемых обязательств" в этой сфере. США настроены на "серьезную и устойчивую" дипломатическую работу в целях урегулирования проблемы ядерных разработок КНДР, заверяет Байден.