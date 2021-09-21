Политика Зеленский заявил, что о "Железном куполе" от США говорить рано, хотя в ОП уже похвастались

2021-09-21 19:40

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о предоставлении Украине со стороны США систем противоракетной обороны типа "Железный купол".

Источник: Зеленский в комментарии для телеканала "Дом"

Прямая речь: "Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США".

Детали: Зеленский считает, что результаты от его поездки будут "достаточно серьезными". Сейчас президент находится с визитом в США в рамках проведения Генассамблеи ООН.

subscriber subscriber

Еще по теме

21 сентября состоится встреча президентов Польши, Украины и Молдовы

2021-09-21 09:02

фото ЗЕЛЕНСКИЙ СДЕЛАЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛУГИ НАРОДА, Теперь он - КАРЛИК-ГУЛЛИВЕР

2021-09-20 09:03

Зеленский снова летит в США: названа дата и причина

2021-09-18 13:00

Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от проекта Северный поток-2

2021-09-17 11:43

Еще новости в разделе "Политика"

В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в России, похвалив Украину

2021-09-21 20:00

Зеленский заявил, что о "Железном куполе" от США говорить рано, хотя в ОП уже похвастались

2021-09-21 19:40

Байден объявил об окончании эры войн

2021-09-21 19:20

Литва и Польша просят Евросоюз защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси

2021-09-21 11:46
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в России, похвалив Украину 2021-09-21 20:00
Зеленский заявил, что о "Железном куполе" от США говорить рано, хотя в ОП уже похвастались 2021-09-21 19:40
Байден объявил об окончании эры войн 2021-09-21 19:20
Литва и Польша просят Евросоюз защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси 2021-09-21 11:46