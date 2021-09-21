Политика Зеленский заявил, что о "Железном куполе" от США говорить рано, хотя в ОП уже похвастались

2021-09-21 19:40

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о предоставлении Украине со стороны США систем противоракетной обороны типа "Железный купол".

Источник: Зеленский в комментарии для телеканала "Дом"

Прямая речь: "Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США".

Детали: Зеленский считает, что результаты от его поездки будут "достаточно серьезными". Сейчас президент находится с визитом в США в рамках проведения Генассамблеи ООН.