Политика "Это просто запугивание": Шефир дал первый комментарий после обстрела его авто

2021-09-22 17:00

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир не считает, что покушение на него не связано с его деятельностью.

Об этом он сказал во время брифинга, трансляция которого прошла на Апостроф TV.

По словам Шефира, он не может понять причин нападения и считает их запугиванием.

Помощник Зеленского признался, что ему стало "жутко" во время нападения. Также он отметил и действия водителя, который героически продолжил движение.

Шефир отметил, что "скорую" пришлось останавливать на ходу.

Что касается версий нападения, то он ничего не может сказать. Шефир уверяет, что в команде президента нет конфликтов и покушение на этой почве он не рассматривает.

"Президента так не напугать", - сказал он.

Также он выразил мнение, что основной целью нападения он считает запугивание власти. Он не исключил, что к покушению могут иметь отношения иностранные спецслужбы.