"Это просто запугивание": Шефир дал первый комментарий после обстрела его авто

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир не считает, что покушение на него не связано с его деятельностью.
Об этом он сказал во время брифинга, трансляция которого прошла на Апостроф TV.
По словам Шефира, он не может понять причин нападения и считает их запугиванием.
Помощник Зеленского признался, что ему стало "жутко" во время нападения. Также он отметил и действия водителя, который героически продолжил движение.
Шефир отметил, что "скорую" пришлось останавливать на ходу.
Что касается версий нападения, то он ничего не может сказать. Шефир уверяет, что в команде президента нет конфликтов и покушение на этой почве он не рассматривает.
"Президента так не напугать", - сказал он.
Также он выразил мнение, что основной целью нападения он считает запугивание власти. Он не исключил, что к покушению могут иметь отношения иностранные спецслужбы.