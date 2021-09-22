Политика Зеленский выдвинул версию покушения на Шефира

2021-09-22 17:40

 

Президент связывает покушение на своего помощника с изменениями в стране, которые проводит его команда.

Покушение на помощника президента Сергея Шефира может быть связано с изменениями в государстве, считает Владимир Зеленский. Такую версию он озвучил в ходе визита в США в эфире телеканала Дом.

"С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление - оно было выбрано правильно", - говорит Зеленский.

По его словам, к покушению могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.

"Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего", - добавил президент.

При этом он не уверен, что причастных к покушению смогут найти.

Напомним, сегодня под Киевом было совершено покушение на помощника президента Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

Шефир считает, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.

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