Политика Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

2021-09-23 17:40

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за одобрение законопроекта №5599. Глава государства подчеркнул, что в Украине больше не будет олигархической ветви власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Facebook.

Глава государства напомнил, что в Украине власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. "В нашем государстве на протяжении многих лет существовала олигархическая ветвь власти - групп людей, которые считали себя важнее законодателей, чиновников и судей", - уточнил он.

Зеленский поблагодарил депутатов Рады, поддержавших законопроект об олигархах, назвав голосование "правильным сигналом". Он отметил давление и шантаж, которым подверглись парламентарии при обсуждении документа.

"Больше олигархической ветви власти в Украине не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов единственный путь - стать чистым бизнесом", - резюмировал президент.

Отметим, одобрение закона об олигархах также прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, днем 23 сентября Верховная рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Документ поддержали 279 депутатов.