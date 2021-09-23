Политика Санкции против Северного потока-2 одобрили в Конгрессе США, - Витренко

2021-09-23 21:00

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают и введение санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Палата представителей Конгресса США только что приняла поправки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на Северный Поток 2. К сожалению, администрация Байдена сразу после инаугурации в январе этого года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) по законодательству о санкциях оператора Северного Потока 2 со странной аргументацией (из соображений национальной безопасности)", - отметил Витренко.

По словам главы Нафтогаза, Украина продолжает убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины необходимо незамедлительно ввести санкции.

"Позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", - написал Витренко.