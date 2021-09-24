Политика ​Покушение на Шефира: бывший замглавы МВД назвал три нестыковки в деле

2021-09-24 19:50

 

Если бы оперативники МВД провели следственный эксперимент и воссоздали обстрел автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира, то увидели бы, что расследование нужно вести в другом направлении.

Об этом бывший глава Луганской ОВГА и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил в эфире Апостроф Live на Апостроф TV.

Бывший заместитель министра внутренних дел предложил провести эксперимент на автомобиле подобного типа и с того же места в низине, откуда, по мнению следствия, стрелял киллер. Москаль считает, что при стрельбе снизу пули должны были пройти навылет или упереться в обшивку.

"Ерунда. Почему не стреляли по окнам? [Первый заместитель министра внутренних дел Евгений] Енин говорит, что были одиночные выстрелы. Я так понял, что это автомат Калашникова, переделанный для охотничьего оружия", - говорит генерал милиции.

По его мнению, даже если автомобиль сбавил скорость на повороте, сложно выпустить 20 одиночных выстрелов по машине.

"Кроме того, журналисты выяснили, что в каждой машине была пластина из титана, которая не давала пулям попасть в салон. Водитель где-то за два дня на ТО оставил ее на станции техобслуживания, так как не мог открыть стекло. И об этом он Шефиру не сказал", - продолжил политик.

Он добавил, что в деле существует много вопросов, а сценарий не вписывается в криминалистику или оперативно-розыскную деятельность.

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