Политика Зеленский назвал Усика "Саней" и получил обвинения от патриотов

2021-09-26 11:45

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика в поединке за пояс чемпиона мира с британцем Энтони Джошуа. Соответствующее сообщение Зеленский сделал в своем Telegram-канале.

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“Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцам! Саня, спасибо!

Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но так еще более ценная победа.

Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!”, — написал президент.

В то же время оппоненты Зеленского пишут следующее: "В цьому поєдинку Україну мав врятувати від ганьби справжній боксер і переможець - Ентоні Джошуа! Бо це ганьба, якщо наш гімн, за який українці віддавали життя, буде звучати через Усика, після всіх його заяв та зйомок у російському пропагандистському фільмі".

Нельзя не напомнить, что ранее Зеленский заявлял о том, что не спит из-за выступлений на Генассамблее ООН. Правда, в этот раз ему легко было не заснуть - джет-лег после возвращения из США дал ему этот шанс.