Политика Зеленский предложил ТОП-менеджерам Facebook открыть офис компании в Киеве

2021-09-28 11:14

Владимир Зеленский провел видеоконференцию с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом. В ходе беседы он предложил им создать украинское представительство компании.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавним запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

Вице-президент Facebook Ник Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Со своей стороны, Зеленский ознакомил Сэндберг и Клегга с ключевыми достижениями Украины во внедрении цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

"Цифровизация - это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которые активно воплощается. Мы оцифровываем 100% государственных услуг", - подчеркнул Зеленский.

 

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