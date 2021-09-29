Политика Официальный Киев обратился в Еврокомиссию из-за газового контракта Венгрии и России

2021-09-29 10:12

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, в ходе которых представил позицию официального Киева относительно контракта Венгрии и России по транзиту газа в обход Украины.

"Министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины. <...> Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок", - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

При этом комиссар подчеркнула, что в Евросоюзе Украину считают "надежной транзитной страной".

Также в ходе беседы стороны обсудили проводимые в Украине реформы в сфере энергетики и готовность ЕК содействовать синхронизации украинской электросети с электросетью ЕС путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями.

"Еврокомиссар и министр обменялись мнениями о путях содействия переходу Украины на чистую энергию и о состоянии программ по повышению безопасности атомных электростанций", - добавили в Комиссии.

Напомним, 27 сентября венгерская компания MVM Group и российский Газпром в Будапеште подписали контракт на поставку газа в Венгрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет.