Политика США пытается убедить Китай сократить закупку иранской нефти

2021-09-30 10:03

Вашингтону известно о всех закупках Пекином иранской нефти, в связи с чем Госдеп обсуждал с дипломатами Китая возможность сокращения поставок "черного золота" из Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя властей США.

"Мы затрагивали эту тему по дипломатическим каналам с Китаем в рамках нашего диалога по политике в отношении Ирана, и мы считаем, что в целом это более эффективный способ решить эти беспокоящие нас вопросы", - рассказал собеседник издания.

В то же время политик подчеркнул, что против лиц и компаний, участвовавших в закупках Пекином нефти у Тегерана, применялись и далее будут применяться американские санкции.

Контакты США с Китаем на тему иранской нефти предпринимаются на фоне попыток Вашингтона убедить Тегеран возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

Подтверждает это, в частности, и информация газеты The Wall Street Journal, согласно которой власти США могут усилить санкции за поставки нефти из Ирана в Китай, если переговоры по ядерной сделке обернутся неудачей.

В то же время администрация США якобы рассматривает и другие меры, например, дипломатическую кампанию с целью убедить Китай, Индию и других импортеров иранской нефти сократить закупки нефтепродуктов из Ирана.