Политика Лукашенко впервые открыто прокомментировал возможность входа Беларуси в состав РФ

2021-10-01 17:29

Вхождение Беларуси в состав Российской Федерации – выдумка коллективного Запада. Об этом сказал непризнанный цивилизованным миром президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью CNN, выдержки из которого публикует Telegram-канал Пул Первого.

"Это (присоединение Беларуси к РФ) абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что страны создали на западном направлении фактически единую армию, основой которой является белорусские войска. Однако уточнил, что пока разговоры про "форпост" на западной границе РФ безосновательны.