Сколько будем платить за газ с октября: стали известны самые низкие и высокие тарифы

Украинские газоснабжающие компании опубликовали цены на газ для населения на октябрь – стоимость годового предложения осталась прежней.
Об этом пишет консультационный центр “ГазПравда”.
Таким образом, годовые цены на голубое топливо сохраняют стабильность и существенно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд.
Отмечается, что в зависимости от компании-поставщика фиксированная цена газа на год в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 гривны за кубометр.
Самые низкие ценники установили такие компании: “Агросинтез Трейдинг” (7,80 гривны за кубометр), “Эвод Трейд КП Луцкводоканал” (7,88 гривны за кубометр), “Черкассыгаз Сбыт” и “Уманьгаз Сбыт” (7,89 гривны за кубометр), а также компания “Нафтогаз Украины” (7,96 гривен за кубометр).
Дороже всех продают голубое топливо Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания, у них годовая цена составляет 13,5 гривны за кубометр.
Среди предложений чаще всего встречается цена около 9 гривен за кубометр.
Тем временем цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $1102 за тысячу кубометров и установила новый рекорд. Вместе с тем цены на газ для населения в Украине не растут. Причина в том, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года.