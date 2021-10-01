Политика В Офисе Зеленского отрицают причастность президента к отставке Дмитрия Разумкова

2021-10-01 11:03

Президент Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире тв.

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", - отметил руководитель пресс-службы.

При этом Никифоров добавил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

Напомним, накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия дважды подал запрос о получении подписных листов для сбора подписей об отстранении Разумкова от должности: от имени фракции и своего собственного. Разумков заявил, что у него нет конфликтов со Слугой народа и что свою отставку он с президентом не обсуждал.

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