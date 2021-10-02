Политика Грозит минимум 6 лет тюрьмы: в Грузии напомнили, в чем обвиняют Саакашвили

2021-10-02 11:30

 

После задержание Михаила Саакашвили в Грузии, генеральная прокуратура страны напомнила о том, что мужчине грозит до 6 лет заключения. Сейчас началось расследование относительно незаконного пересечения экс-президентом госграницы республики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Грузии.

Согласно заявлению надзорного ведомства, бывшего президента Грузии и действующего председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили признали виновным:

  • в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили;
  • в уголовных делах, связанных с убийством Сандро Гиргвлиани.

Должностному лицу, согласно решению судов трех инстанций Грузии, грозит шесть лет тюремного заключения.

В частности, против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела:

  • касаемо разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси;
  • касаемо погрома в телекомпании "Имеди";
  • касаемо захвата имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили;
  • касаемо растраты девяти миллионов лари.
subscriber subscriber

Еще по теме

Украинских школьников ждет учеба летом, что задумали в МОН: "Если не вакцинировано 80%..."

2021-09-30 21:40

Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году: назван размер

2021-09-28 21:20

В Украине хотят разрешить прививки для детей от 12 лет вакциной Pfizer

2021-09-28 20:20

Когда в этом году украинцам ждать "бабьего" лета: прогноз погоды на неделю

2021-09-27 19:20

Еще новости в разделе "Политика"

Грозит минимум 6 лет тюрьмы: в Грузии напомнили, в чем обвиняют Саакашвили

2021-10-02 11:30

Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, - омбудсмен

2021-10-02 10:30

Лукашенко впервые открыто прокомментировал возможность входа Беларуси в состав РФ

2021-10-01 17:29

Официальный Киев хочет до ухода Меркель провести встречу лидеров Нормандской четверки

2021-10-01 16:31
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Грозит минимум 6 лет тюрьмы: в Грузии напомнили, в чем обвиняют Саакашвили 2021-10-02 11:30
Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, - омбудсмен 2021-10-02 10:30
Лукашенко впервые открыто прокомментировал возможность входа Беларуси в состав РФ 2021-10-01 17:29
Официальный Киев хочет до ухода Меркель провести встречу лидеров Нормандской четверки 2021-10-01 16:31