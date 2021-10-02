Грозит минимум 6 лет тюрьмы: в Грузии напомнили, в чем обвиняют Саакашвили

2021-10-02 11:30

После задержание Михаила Саакашвили в Грузии, генеральная прокуратура страны напомнила о том, что мужчине грозит до 6 лет заключения. Сейчас началось расследование относительно незаконного пересечения экс-президентом госграницы республики.