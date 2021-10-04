Политика "Слуги народа" в Трускавце решили, кого в случае отставки Разумкова посадят в кресло спикера Рады

2021-10-04 09:03

В президентской политсиле "Слуга народа" определились с основным кандидатом политсилы на пост спикера Верховной Рады.

Как рассказала нардеп из фракции СН Евгения Кравчук на Украина 24, решению предшествовала длительная дискуссия в Трускавце.

"У нас была совершенно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет ни одного раскола во фракции по поводу этого вопроса. Действительно, это решение довольно трудное", - сказала Кравчук.

Она отметила, что в ходе переговоров, было решено выдвигать на эту должность Руслана Стефанчука.

Ранее стало известно, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в случае отзыва его с должности останется внефракционным депутатом, но сам в отставку он подавать не намерен.