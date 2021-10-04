Политика Грузия не станет выдавать Киеву Михаила Саакашвили, президент его также не помилует

2021-10-04 15:15

Грузия не намерена передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани.

По ее словам, политик будет находиться в грузинской тюрьме.

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - заявила Цулукиани на брифинге после заседания правительства.

В прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также  заявила, что не помилует Михаила Саакашвили. 

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