Грузия не станет выдавать Киеву Михаила Саакашвили, президент его также не помилует

Грузия не намерена передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани.
По ее словам, политик будет находиться в грузинской тюрьме.
"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", - заявила Цулукиани на брифинге после заседания правительства.
В прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не помилует Михаила Саакашвили.