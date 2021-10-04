Политика У Зеленского сказали, кем могут заменить Разумкова

2021-10-04 18:00

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала главного кандидата на пост спикера Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.

об этом она рассказала в эфире "Украина 24".

"У нас было длительное заседание фракции в Трускавце. У нас была абсолютно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно сложное. Речь идет о конфликте внутри фракции, это политическое измерение нашей фракции – сейчас делегируовать другому человеку пост председателя парламента. Сейчас главный кандидат – Руслан Стефанчук", – сообщила Кравчук.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал будущую отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Глава государства назвал причиной "увольнения" главы парламента его "некомпетентную работу".

Ранее "Хвиля" писала, что по словам народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, парламентарии собрали уже около 180 подписей под обращением об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.