Экономика Из-за сбоя в Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд и место в списке богатейших людей мира

2021-10-05 15:24

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне глобального сбоя работы соцсети и принадлежащих компании сервисов. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

За пару часов состояние Цукерберга упало на 5,4% и составило 116,1 млрд долларов. В результате он уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 118 млрд долларов.

Напомним, вечером 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Также СМИ сообщили об утечке данных пользователей Facebook. Якобы данные больше чем 1,5 млрд пользователей соцсети продаются на хакерском форуме.