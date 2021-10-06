Политика Путин высказался о транзите газа через Украину и назвал "причину" дефицита газа в Европе

2021-10-06 17:40

Президент России заявил, что к ситуации на рынке якобы привели "необдуманные действия" на рынке

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в этом году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

Об этом он сказал на совещании по вопросам энергетики от 06 октября, которое транслировалось на пропагандистском телеканале Россия 24.

Так, согласно контракту между Нафтогазом и Газпромом, в 2021 году объем прокачки не должен быть меньше 40 млрд кубометров газа.

Путин также заявил, что необдуманные действия на рынке приводят к дисбалансам и считает, что к нехватке газа в хранилищах Европы привела холодная зима.

"Практика наших европейских партнеров еще раз подтвердила, что они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава. И вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. И оказалось, сегодня это стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной", - заявил президент страны-агрессора.