Политика Кулеба объяснил важность присутствия НАТО в Черном море

2021-10-06 20:40

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о важности присутствия НАТО в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, во время выступления на Варшавском форуме безопасности Кулеба отметил, что Украина и страны НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черноморском регионе.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большое присутствие НАТО в Черном море, а также тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - сказал глава МИД Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина придает приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Кулеба отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море, отметив, что Россию раздражает сам факт существования альянса.

"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", - добавил глава МИД Украины.