Политика Глава МИД Турции посетит Украину: дата и программа рабочего визита

2021-10-06 21:20

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Украину с рабочим визитом 7-8 октября. Он прилетит во Львов по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"7-8 октября министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Украину (город Львов) по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - говорится в сообщении.

Во Львове главы МИД Украины и Турции проведут 9-е заседание совместной группы стратегического планирования. Переговоры направлены на подготовку к проведению совета высокого уровня под председательством президентов двух стран, который пройдет в начале 2022 года в Киеве.

Министры также обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках Крымской платформы, а также состояние выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне и перспективы украинского-турецкого сотрудничества.

В ходе встречи планируется обсудить ситуацию с безопасностью в черноморском регионе и подготовку к заседанию Квадриги, которое пройдет в этом году в Анкаре.

Во время визита главы МИД откроют украинский-турецкий бизнес-форум.

8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет имени И.Франко. Министры примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".

Во время пребывания во Львове министры возложат цветы к месту захоронения Героев Небесной сотни и почтят память украинских воинов, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии. Министры также посетят мемориал турецким воинам, погибшим во время Первой мировой войны в селе Лопушня, Рогатинского района Ивано-Франковской области.