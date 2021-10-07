Политика Зеленский уволил с должностей пятерых послов Украины в шести странах мира

2021-10-07 11:10

Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми освободил от занимаемых должностей пятерых послов в шести странах. Соответствующие документы обнародовала пресс-служба главы государства.

Так, под увольнение попали Ростислав Троненко - посол Украины Бразилии, Василий Серватюк - посол в Таджикистане и Афганистане по совместительству, Иван Кулеба - посол в Армении, Евгений Микитенко - посол в Египте и Владимир Яценковский - посол в Литве.

В то же время украинский лидер назначил Андрея Праведника послом Украины в Республике Руанда, а главу дипмиссии Нигерии Валерия Кирдоду - послом в Республике Камерун по совместительству.

Кроме того, посол в Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

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