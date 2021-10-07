Политика Зеленский уволил первого замглаву Верховной Рады Руслана Стефанчука

2021-10-07 10:45

Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с поста своего представителя в парламенте. Соответствующий указ опубликован в четверг, 7 октября.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - сказано в тексте указа.

В свою очередь агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на собственный источник пишет, что Слуга народа рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова, тогда как пост первого вице-спикера может занять нынешний первый замглавы фракции СН Александр Корниенко.

Напомним, что глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уверен, что сегодня Разумков будет уволен, а в пятницу назначат его сменщика. Как известно, им планируют сделать вице-спикера Руслана Стефанчука.

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