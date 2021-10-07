Политика Снятый с должности Разумков признался, что никогда не был другом Зеленского

2021-10-07 12:23

Отозванный с должности председателя парламента Дмитрий Разумков на брифинге в четверг, 7 октября, ответил на вопрос о президентских амбициях.

"Президентские выборы пока не начались. Раньше говорили, что из головы Верховной Рады никогда не стать президентом, сегодня мы этот предохранитель убрали", - ответил Разумков.

Он также добавил, что на пенсию не собирается. "Я дальновидный человек. Время расставит все по своим местам... любые вызовы я смогу пройти", - сказал Разумков.

По поводу возможной потери депутатского мандата Разумков сказал, что это будет вне закона.

"Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, они формируются по-другому. Я думаю друзья президента - они больше связаны с 95 Кварталом, с его прошлой жизнью. У меня другие друзья. Не считаю, что президент, премьер-министр, спикер должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство", - прокомментировал Разумков отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, за отставку Разумкова проголосовали 284 депутата.