Политика "Позор, стал принципом" - Дмитрий Разумков обвинил людей Зеленского в системных нарушениях

2021-10-07 12:40

Бывший спикер ВРУ Дмитрий Разумков обвинил команду президента Владимира Зеленского в отходе от принципов, с которыми она шла во власть. 

Как заявил Разумков зс трибуны парламента, он помнит, как светились глаза людей, которые присоединялись к команде Зеленского и которые ее поддерживали. Он заявил, что у людей была "слепая вера" в способность команды Зеленского изменить страну.

"К сожалению, я сегодня в этом зале вижу уже другие глаза, и у людей глаза тоже изменились", – отметил Разумков.

Спикер обвинил команду президента в отходе от принципов, с которыми она шла во власть. По словам Разумкова, принцип демократии и права народа стал принципом власти большинства, принцип верховенства права заменился политической целесообразностью, принцип права на собственную позицию и свободу слова заменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип закон один для всех стал принципом "друзьям все, врагам закон", а принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть".

Уже б"Парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе это путь к утрате демократии, к узурпации власти и к утрате парламентаризма", – заявил Разумков.

Спикер поблагодарил Раду за эффективную и конструктивную работу за два года и выразил надежду что "парламент останется парламентом, а люди в нем людьми".

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