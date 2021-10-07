Политика На кресло Дмитрия Разумкова претундуют пять кандидатов - кто эти люди

2021-10-07 13:11

После отставки Дмитрия Разумкова на освободившееся кресло спикера претендуют:

  • первый вице-спикер Руслан Стефанчук (Слуга народа),
  • Ярослав Железняк (Голос),
  • Яна Зинкевич (Европейская солидарность),
  • Алексей Гончаренко (Европейская солидарность),
  • Гео Лерос.

При этом Гончаренко предложил кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренко.


Также Слуга народа предлагает назначить вице-спикером главу партии Александра Корниенко.

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Политика

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