Политика На кресло Дмитрия Разумкова претундуют пять кандидатов - кто эти люди

2021-10-07 13:11

После отставки Дмитрия Разумкова на освободившееся кресло спикера претендуют:

первый вице-спикер Руслан Стефанчук (Слуга народа),

Ярослав Железняк (Голос),

Яна Зинкевич (Европейская солидарность),

Алексей Гончаренко (Европейская солидарность),

Гео Лерос.

При этом Гончаренко предложил кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренко.



Также Слуга народа предлагает назначить вице-спикером главу партии Александра Корниенко.