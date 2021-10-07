Политика УЕФА представил карту с украинским Крымом - оккупанты возмущены

2021-10-07 18:40

 

Союз европейских футбольных ассоциаций показал на презентации логотип, на котором изображен Крым украинским. Оккупационный "глава" полуострова Сергей Аксенов назвал это "инструментом лживой политики".

Источник: презентация УЕФА, Аксенов в Facebook

Детали: УЕФА представил новый ролик с логотипом к чемпионату Европы 2024 года, который будет проходить в Германии.

Прямая речь Аксенова: "К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет".

Справка: Чемпионат Европы пройдет с 14 июня до 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборные, которые пройдут отборочный турнир.

Предыстория:

  • 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой выступала на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
  • 8 июня Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной.
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