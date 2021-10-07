Политика Песков подтвердил переговоры о встрече Путина и Зеленского

2021-10-07 20:00

 

Офис президента Украины и администрация президента России контактируют по формированию повестки встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 7 октября, подтвердил информацию о переговорах по организации встречи глав Украины и России.

"Действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны - это Козак - осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", - сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию СМИ о том, что российская сторона передала Киеву предложение с условиями встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

На минувших выходных Зеленский в очередной раз заявил, что готов провести встречу с Путиным. По его словам, в РФ отказываются от встречи, поскольку она может принести неожиданный результат.

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