Политика Украина временно закрывает пункт пропуска на границе с Беларусью - как пересечь границу

2021-10-11 10:12

В понедельник, 11 октября в связи с проведением строительных работ, временно будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска Мохро в Беларусь.

Как указано в сообщении ГПСУ, причина в строительных работах. Пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны временно не будут осуществляться.

В ГПСУ просят граждан учесть эту информацию и выбирать маршрут в Беларусь через ближайшие пункты пропуска Доманово, что в Волынской области, и Выступовичи на Житомирщине.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей появится новый пункт пропуска. Строить пункт пропуска будет Подкарпатское воеводство, а Украина со своей стороны проложит к новому пункту пропуска дорогу.