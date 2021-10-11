Украина временно закрывает пункт пропуска на границе с Беларусью - как пересечь границу

В понедельник, 11 октября в связи с проведением строительных работ, временно будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска Мохро в Беларусь.
Как указано в сообщении ГПСУ, причина в строительных работах. Пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны временно не будут осуществляться.
В ГПСУ просят граждан учесть эту информацию и выбирать маршрут в Беларусь через ближайшие пункты пропуска Доманово, что в Волынской области, и Выступовичи на Житомирщине.
Ранее сообщалось, что на границе с Польшей появится новый пункт пропуска. Строить пункт пропуска будет Подкарпатское воеводство, а Украина со своей стороны проложит к новому пункту пропуска дорогу.