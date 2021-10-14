Коронавирус Глава ВОЗ призвал развитые страны приостановить бустерную вакцинацию, поскольку это несправедливо

2021-10-14 08:25

Глава ВОЗ призвал богатые страны приостановить бустерную COVID-вакцинацию. Тедрос Аданом Гебреисус уверен, что это несправедливо, пока бедным странам не хватает вакцин.

"Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это худшее, что мы, как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала", — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)  рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.

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