Политика У Путина заявили, что Нуланд якобы выступила за особый статус Донбасса

2021-10-13 18:00

 

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на переговорах в Москве якобы выступила за особый статус Донбасса для урегулирования конфликта на востоке Украины. В этом вопросе якобы совпадают позиции России и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Сообщается, что сегодня прошли переговоры Нуланд с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком.

"Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", - говорится в комментарии Кремля по итогам встречи.

Также сообщается, что стороны договорились о продолжении консультаций по Донбассу "с учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции".

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина допустили восстановление постоянных контактов с США по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне Козака и Нуланд.

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