Политика Генассамблея ООН проголосовала за возвращение США в Совет по правам человека

2021-10-15 13:45

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека. Для этого было необходимо простое большинство голосов. США оказались в числе 18 стран, избранных в этот орган. В него, в частности, вошли такие страны, как Литва, Люксембург, Индия, Аргентина, а также Казахстан, Катар, ОАЭ и Эритрея.

Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.

При этом уже в феврале 2021 года стало известно, что США намерены вернуться в Совет по правам человека в качестве наблюдателя.

Напомним, Украина второй раз избрана членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период – 2021-2023 года.