Политика Глава Пентагона сделает заявление по Украине и НАТО

2021-10-18 18:00

 

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев намерен сделать официальное заявление о сотрудничестве Украины с НАТО.

По данным Пентагона, министр обороны подтвердит, что двери НАТО открыты для Украины.

Ллойд Остин намерен призвать ускорить реформы и провести соответствующие изменения, которые помогут получить статус членства. Он заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии. В США обещают не отступать от военной поддержки союзников и оказывать необходимую помощь для защиты от российского нападения.

Глава Пентагона намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Сейчас подробности предстоящих мероприятий неизвестны.

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