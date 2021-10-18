Политика Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, - Витренко

2021-10-18 17:40

 

Президент РФ Владимир Путин специально не позволяет "Газпрому" наращивать прокачку газа через Украину, чтобы шантажировать Европу. Пропускная способность украинской ГТС позволяет в год поставлять на европейский рынок до 140 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"В этом году забронировано 40 млрд кубов (российским "Газпромом", - ред.) не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу", - сказал Витренко.

По его словам, президент РФ специально уменьшает прокачку российского газа через территорию Украины, чтобы шантажировать Европу.

"Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130 - 140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно быть просто добавить дополнительное оборудование", - добавил глава НАК.

Витренко отметил, что сейчас для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы. В качестве примера он привел ремонт одной из пяти выходных труб. При этом, уточнил он, ремонтные работы проводились без остановки транзита газа.

Россияне же используют ремонты и диагностику своей газотранспортной системы для давления на Европу, с целью ускорить запуск "Северного потока-2". Украинская ГТС в этом плане намного надежнее и на это указывает официальная статистика.

"Поэтому это просто оправдание Путина, поскольку он не может называть вещи своими именами", - резюмировал Витренко.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" заявил, что Путин нервничает из-за задержки запуска "Северного потока-2".

Отметим, гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон напомнил, что российский "Газпром" трижды в этом году сокращал объемы прокачки через Украину.

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