Политика Министр обороны США заявил, что РФ дестабилизирует ситуацию в Черноморском регионе

2021-10-19 15:01

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Тбилиси заявил, что Вашингтон осуждает оккупацию Россией территорий Грузии, а также действия Москвы в Черноморском регионе.

"Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем", - сказал Остин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По словам Остина, которого цитирует пресс-служба главы грузинского правительства, Черноморский регион является значимым, поэтому "его безопасность и стабильность крайне важны". Гарибашвили в ответ заверил Пентагон, что у США есть надежный партнер в регионе в лице Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороноспособности и безопасности Грузии.

"Мы продолжаем борьбу с терроризмом и организованной преступностью на основе стратегического партнерства. Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности, евроатлантические стремления Грузии и вопросы безопасности Черного моря", - написал Гарибашвили в Twitter.