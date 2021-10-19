Политика Стало известно каким образом Киев попытается выручить Саакашвили из грузинской тюрьмы

2021-10-19 19:42

Украина будет всеми правовыми способами пытаться вернуть в Украину третьего президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили. Об этом заявил Министр юстиции Денис Малюська в интервью Украинской правде.

"Мы то будем стараться, а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии...Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут...Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - отметил Малюська.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящий момент он находится в тюрьме города Рустави. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Михаила Саакашвили. Параллельно в прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет.

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