Спорт Роналду предложил Зинедина Зидана на пост главного тренера Манчестер Юнайтед

2021-10-19 19:14

В Манчестер Юнайтед в скором времени может смениться главный тренер. По сообщению El Chiringuito, руководство клуба может заменить Уле-Гуннара Сольскьяера на Зинедина Зидана. И уже провело встречу с представителями французского наставника.

Кандидатуру Зизу предложил Криштиану Роналду, который успел поработать с тренером в мадридском Реале.

Отметим, в последнее время Манчестер Юнайтед преследует черная полоса. Команда выиграла лишь один матч из последних пяти.

Напомним, последним местом работы Зинедина Зидана был мадридский Реал, откуда специалист ушел по окончанию прошлого сезона. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом этого года, после 12 лет проведенных в Реале и Ювентусе.

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