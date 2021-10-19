Политика "Крым - это Украина". Британия осудила российскую перепись населения

2021-10-19 20:55

Британия отреагировала на то, что Россия решила проводить перепись населения в оккупированном Крыму. В британском посольстве напомнили Москве, что Крым - это территория Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Британии в Украине.

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в посольстве.

Напомним, Украина требует от мирового сообщества не признавать результаты российской переписи в оккупированном Крыму.